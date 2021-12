EMi korraldustiimi vedav eestlane arendab äppi, mis levis rallimaailmas nobedalt

Ürituse korralduse kõver on juba selline, et kuigi alguses tundub, nagu jõuaks kõike ise teha, siis võistluse ajal tegelikult ei suuda.

Ehe näide oli viimane EM Austrias. Neil hakkas viltu vedama hetkest, kui linn võttis areeni käest ja andis selle hokimängudele, nii et EM peeti sisuliselt telkides. Korralduskomitees oli kümme inimest ja ühel hetkel ei toiminud enam midagi, alates sellest, et toitlustus ei kannatanud kriitikat kuni selleni, et seintel ei jõutud silte vahetada. See tähendab, et ka väiksematele lõikudele tuleb võtta inimene, kes vastutab. Võid ju mõelda, et küll ma jõuan ise ka kümme piletit saata, kuhu vaja või õigel hetkel uksele vastu minna. Aga ei suuda ja nii lähebki kõik lappama. Valdkonna eest vastutajad ei tohi detailidega tegeleda. Alguses on kaasamine kindlasti tülikam, kuid ürituse ajal tasub see igati ära.

Üks teadmine on ka see, et keeruline on üritus vabatahtlikele üles ehitada. On heas mõttes hulle, kellele saab jätta lihtsamaid asju: teevad võileibu, viivad asju laiali, juhatavad saalidesse. Ent töökohad, mis nõuavad vastutust, peavad olema tasustatud: ühelt poolt on inimene motiveeritud, teiselt poolt saab nõuda. Vabatahtlikud ütlevad hommikul sageli, et täna ma ei tule. Seda enam, et meil on nüüd võistlus kaks nädalat järjest, vabatahtlikega ei kata seda kuidagi.

Tõepoolest, EMi järel korraldate kohe ka nelja kontinendi meistrivõistlused. Kuidas me ühtäkki kaks võistlust saime?

See algas naljast. Teadsime, et kohe pärast Euroopa meistrivõistlusi tulevad Hiinas nelja kontinenti meistrivõistlused, ka meie võistluste koordinaator pidi poole pealt sinna sõitma. Kui uudis tuli, et hiinlased loobuvad, viskas uisuliidu peasekretär Jana Kuura nalja, et teeme siis selle ka ära. Mille peale mina kirjutasin ka koordinaatorile, et teeme ära! Ta paar päeva ei vastanud, kuid siis kirjutas: «Oot, kuidas me jää all logo nii kiiresti ära vahetame?» Siis ma sain aru, et vist ei olegi enam nali.

Mis on nelja kontinendi meistrivõistlused? Võistlus aastast 1999

Eesmärk pakkuda mitte-eurooplastele iga-aastast võistlust

Võistlevad Aafrika, Aasia, Ameerika ja Okeaania sportlased

Valitsevad Kanada, USA, Hiina ja Jaapani võistlejad, kes on senisest 264 medalist võitnud 258.

Mõni päev hiljem sõitsin Oberstdorfi, kus rääkisin mõttest ISU spordikoordinaatoriga ja panime rattad käima: meie vaatenurgast oli tähtis, et olemas on jäähall ja televisioon, edasi ka hotellid ning tööjõud. Otsustajate valik oli ka lihtne: kas Tallinn või jääb võistlus ära.