Mainekas ralliajakirjanik: Hyundai teatas justkui oleks Adamo vallandatud, nii ei ole olnud

«Olgem siin väljenduses täielikult selged. Adamot ei vallandatud ja see oli meeskonna ja pealiku ühine otsus. Tal olid lahkumiseks omad põhjused, mida me hetkel arutama ei hakka,» lausus Evans.

Pressiteatest selgus, et Adamo koha võtab üle senine mootorispordiosakonna eest vastutanud Scott Noh. Ralliajakirjanikud tõdesid, et tegelikult ei teagi, kes võiks Adamot asendada, kuna itaallane võttis kogu tähelepanu endale, et meeskonnas püsiks töörahu.