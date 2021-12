Selgusid Eesti meistrid cheerleading’us

Eesti Cheerleadingu Liidu juhatuse liikme ning võistluste kohtunik Monika Kollo sõnul oli sportlaste tase kõrge. «Suurimaks üllatajaks olid uued spordialaga liitunud tiimid, kes näitasid professionaalset ettevalmistust ja reeglite tundmist. Tööd tuleb veel teha tehnika, liigutuste teravuse ja tugevusega, mis on cheerleading’u, kui visuaalselt atraktiivse spordiala, baas,» märkis Kollo.

Kollo sõnul osales võistlustel tänavu 328 sportlast, mis on üle kahe korra enam, kui esimestel võistlustel paari aasta eest. «See näitab, et cheerleading kui võistlussport on leidnud Eesti spordimaastikul oma koha ja järjest enamatele noortele meeldib end sel väljakutsete-rohkel alal proovile panna,» lisas Kollo.