Tähelepanuväärne on asjaolu, et aasta tagasi, Frantseviga sõlmitud lepingust teada andes, kirjutas Kalju president Kuno Tehva sotsiaalmeedias: «Me läheme rallit sõitma. Üleliigse roogime välja, isegi tagaistmed, elektriaknad ja polstrid, vajame tanki, et oma eesmärkideni jõuda!»