Esimene pretsedent olemas? Lehis seljatas Tallinna parima valimistel Kontaveidi

«Tänavusel spordiaastal on meie sportlased taaskord muutunud olude kiuste saavutanud rahvusvahelistel võistlustel kõrgeid kohti, tuues koju nii olümpiamedaleid kui ka maailmameistri tiitleid. Seejuures on kodupublikule ja kõigile spordisõpradele pakkunud kirjeldamatut rõõmu ja suurepäraseid kaasaelamishetki. Aasta sportlase valimine on juba pikk traditsioon, millega soovime oma spordikangelasi tunnustada ja tänada, edasiseks tegevuseks jõudu ja indu lisada ning ka noori spordiharrastajaid julgelt unistama innustada. Esmakordselt toimub sportlaste tunnustamine tänavu kogu linnarahva ees Raekoja platsil,» rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart oma tervituskõnes.