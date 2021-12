Flora peatreener: mehed on rivis ja valmis, Sappineni saatus selgub hommikul

«Kui see mäng oleks täiesti tähtsusetu, siis hooaja lõpus oleks vast natuke raskem motiveerida. Aga see teadmine, et meil on igal juhul mille peale mängida, et meie jaoks ei ole hooaeg lõppenud – see on meestele väga tähtis,» sõnas Henn, kes jättis oma hääle pühapäevasesse Levadia lahingusse.

Tollest mängust kinni haarates nentis peatreener, et võistkonnana on neil praegu küll valus, kuid jalgpallis ongi kõige parem ravim see, kui saad kohe millelegi uuele keskenduda. «Meil tuleb uus mäng – see aitab kindlasti mõtted kiiresti mujale saada. Oleme isegi tänulikud, et see mäng kohe niimoodi kiiresti otsa tuli seekord,» jätkas Henn, kes saab Genti vastu kasutada praktiliselt kõiki mehi.

Ainus küsimärk ripub siis ründaja Rauno Sappineni kohal, kes tegi nädalavahetusel toiminud treeningul liiga reie lähendajalihasele. «Sappineni seis selgub täna (kolmapäeva - toim.) õhtul või homme (neljapäeva - toim.) hommikul, täpselt prognoosida ei oska. Ülejäänud mehed peaksid olema terved,» sõnas Henn.

Kui Flora ja Gent septembris omavahel Lillekülas kohtusid, sõitsid külalised koju 1:0 võiduga. Kus tuleks rohevalgetel nüüd juurde panna, et tulemus oleks vastupidine?

«Põhimõtteliselt kõiges,» alustas Henn vastamist. «Kui vaadata suurt pilti või viimast mängu, siis ei saaks öelda, et me oleks väga hädas olnud. Aga kodus mängib vastane kindlasti julgemalt. Nagu Euroopa teekond on näidanud, siis meie jaoks on kõige alus sajaprotsendilise distsipliini säilitamine terve mängu jooksul. See sai ka eelmises mängus Gentiga meile saatuslikuks.»

Sama meelt oli ka Flora poolkaitsja Markus Soomets: «Me võrdleme viiski Eesti satsi Belgia tipuga, ehk neid elemente, kus me oleme üle, on vähe, kui üldse. Aga oleme ikkagi tulnud siia näidates enda sisu, kvaliteeti ja tahet. Ma arvan, et enda parima mänguga pole kellelgi meie vastu lihtne.»

Kuna Gent on siiski edasipääsu ja grupivõidu kindlustanud, siis võivad nad homme Flora vastu saata tavapärasest üllatusterohkema koosseisu. Kui üldjuhul võiks see olla vesi meie klubi veskile, siis alati võib minna ka vastupidi.

«Võib-olla tuleb vastu selline meeskond, kes pole nii hästi kokku mänginud; aga teisalt on see väga motiveeritud võistkond, sest need on need mängijad, kes mängida ei saa. Kindlasti lapivad nad oma tahtega selle, mis jääb kokkumängust puudu. Niisiis isegi kui nad roteerivad ja neil on omad plaanid, siis me ootame endiselt väga-väga tugevat meeskonda,» lausus Henn lõpetuseks.