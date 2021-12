Vips loodab hooaja lõpetada positiivsel noodil

«Ootan väga hooajale positiivne lõppakord anda,» lausus 21-aastane eestlane Red Bulli pressiteenistusele. «Enamik sõitjaid on varemgi Abu Dhabis käinud, kuid nad on siinset rada muutnud, seega siin sõitmine saab olema väga huvitav. See on kõikide jaoks uudne ning see on aasta lõppu huvitav väljakutse.»

«Teame, et meil on vaja oma kiire ringi tempot parandada, seega see on see, mille kallal siin töötame,» lausus eestlane, keda dubleeris ka uus-merelaane Lawson. «Oleme kursis, et meil on vaja oma kvalifikatsiooniaegu parandada - see on meie peamine eesmärk. Meie võistlustempo on olnud viimasel ajal piisavalt hea, kuid peame parandama enda kvalifikatsioone, et ka sõite eesotsast alustada.»