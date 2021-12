Koroonas olnud kaitsepookimata jalgpallistaari kopsud said kahjustada

«Olen rõõmus, et minu eneseisolatsioon on lõppenud. Mul läheb väga hästi, kuid ei saa veel kopsude tõttu täismahus treenida. Taastun veel ega suuda ära oodata, mil naasen jaanuaris palliplatsile,» vahendas mehe sõnu Bayerni koduleht.

26-aastane Kimmich, kes suudab tegutseda erinevatel positsioonidel, kuid on enamasti mänginud keskväljal või paremkaitses, ei ole viimaste andmete kohaselt koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Samas on mees korduvalt kinnitanud, et pole otseselt vaktsiini vastu.