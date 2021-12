Hiiglase mõõtu kahekordset olümpiavõitjat kahtlustatakse alaealise vägistamises

Agnel võitis mõlemad olümpiakullad 2012. aastal Londonis, tõustes poodiumi kõrgeimale astmele nii 200 m vabaujumises kui ka 4x100 m vabaujumises. Pika raja MMidelt on tal kaks, lühiraja MMidelt üks kuld.

Sportlaskarjäärile tõmbas Agnel joone alla pärast 2016. aasta Rio olümpiat. Ta jätkas seejärel õpinguid Pariis-Dauphine ülikoolis ning on töötanud näiteks Prantsusmaa Rahvusringhäälingu heaks.

Muide, Agnel on tõeline hiiglane. Ta on 202 cm pikkune, kaalub 90 kg ning kinganumber on suisa 50.