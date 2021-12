Henn Genti väravast: kes telekast näevad, saavad aru, et see oli suluseis

Flora jaoks oli tegu viienda mänguga 15 päeva jooksul ja see andis esituses tunda. Seda tunnistas ka Henn. «Oli näha, et mängisime maksimumi piiri peal ja hooaeg on oma jälje jätnud. Lõpuks tõid noored jõudu, mida vajasime ja suutsime lõpus teravust tekitada. Meil oli probleeme [vastaste] värskuse ja võimsuse vastu ja väga palju võimalusi me ei tekitanud. Võistkond jättis pingutuse mõttes kõik väljakule ja pole midagi heita ning kripeldama ei jää,» kirjeldas Flora peatreener.

«Värav, noh, pole midagi öelda. Kõik, kes seda telekast näevad, saavad aru, et see oli suluseis,» oli Henn pettunud.

Kas sellise värava pärast kaotamine teeb teda kurvaks või vihaseks? «Mõlemat. Sellel turniiril on eriti autsaiderina õnne vaja, et rohkemat korda saata. Meil on sellel eurohooajal läinud kohtunike otsustega pigem vastupidi ja ma ütleks, et õnne pole olnud. Nii on, peame sellega leppima ja edasi elama. Muuta ei saa midagi,» jätkas peatreener.