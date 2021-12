Inglismaa tippklubi langes Konverentsiliigasse. Peatreener: ma isegi ei tea, mis võistlus see on

Standings provided by SofaScore LiveScore

«Pean tunnistama, et ma isegi ei tea, mis turniiriga tegu on. Keskendusime Euroopa liigale ja alagrupi võitmisele, või vähemalt teise koha saamisele,» tunnistas Leicester City peatreener Brendan Rodgers kohtumise järel BT Sportile. «Olen kindel, et varsti saame targemaks,» lisas ta.