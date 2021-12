Tänaku endine konkurent on lähedal MM-sarja naasmisele

34-aastane Paddon tunnistas Dirtfishile antud intervjuus, et töötab hetkel kaheaastase lepingu kallal, et võistelda MM-sarjas Hyundai i20 N Rally2-ga.

«Rally2 on minu jaoks kõige realistlikum valik. Muidugi tahaks ma olla Rally1-autos, aga pean WRCsse tagasi saama ja seetõttu teeme järgmise aasta nimel tööd,» seletas Paddon, kes teeb koostööd Hyundai Uus-Meremaa haruga, et rahastust garanteerida.

Kusjuures viimase kahe aasta jooksul on Paddon proovinud neljal korral WRC-sarja naasta, kuid erinevatel põhjustel on need kõik luhta läinud. Koduralliks Uus-Meremaal loodab Paddon saada Rally1-autosse.

«Ma tunnen neid teid nagu oma käte taguseid ja usun, et suudaksin teha hea tulemuse. Ma tunnen, et olen heas vormis ja tean, et sõidan hästi. Olen palju teinud tööd [Hyundai] Kona EV-ga ja see annab mulle aimdust, kuidas sõita elektrilise või hübriidautoga,» tunnistas Paddon.