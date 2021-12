Otepää MK-etapi korraldaja pöördub taevaste jõudude poole: ma ei tea, kuhu ma küünlaid pean panema

«Me nägime seda ette,» ütles Rauno Loit vahetult pärast treeninghüpete tühistamist. Otepää MK-etapi ühe korraldaja sõnul võis ilmaennustuse põhjal oodata isegi hullemat olukorda. Samas puhus tuul piisavalt tugevalt, et lõi FISi radarid punasesse.

Loidi sõnul on oluline, et PCR-võistlus saaks täna kindlasti peetud. «Kell 17 on uus koosolek ja siis otsustatakse, mis saab. Üritame proovivõistluse täna kasvõi öösel ära teha. See on vajalik, sest kui homme või ülehomme peaks tuul samasugune olema, siis teleülekannete tõttu ei saa seal nii pikki pause teha. Täna on see võimalik,» ütles Loit.

PCR-võistlus on vajalik, sest kui mingil põhjusel ei saa suusahüpete võistlusvooru pidada, pannakse murdmaasõiduks stardirivi paika just PCR-võistluse põhjal.

Meeste suusahüpete võistlusvoor toimub ajakava järgi homme kell 10.30. Kui aga ilmastikuolud on samasugused nagu täna, ei saa välistada, et žürii otsustab võistluse pidada mass-stardi formaadis. See tähendaks, et esmalt läheksid kahevõistlejad murdmaarajale ühisstardist ning hiljem hakkaksid hüppama. Ent selline lahendus on praegu vaid spekulatsioon.

«Ma ei tea, kuhu ma küünlaid pean panema, aga loodan, et homme sellist tuult pole. Meil on ju kõik siin ideaalne,» vaatas Loit taevaste jõudude poole. «Õhtuti on tuul ikkagi pigem vaibunud.»

Samas tõdes Loit, et ega ilmaennustus midagi head ka homseks luba. «Kuid nagu ma juba ütlesin, siis tegelikult on tänagi parem seis kui eilne ilmaennustus lubas. Eks näis, mis see reaalne olukord on.»

Ajalooliselt on Otepää kahevõistluse MK-etapp on rohkem ära jäänud, kui toimunud. Lumepuuduse tõttu jäi kahevõistlejatel Otepääl võistlemata 2018. ja 2020. aastal, 2021. aasta alguses sai saatuslikuks koroonapandeemia.