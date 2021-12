Eesti judoklubide karikavõistlustel tuli võitjaks Tartu Do

Tartu Do võistkonna koosseisus tulid Eesti Klubide Karikavõistluse 2021 võitjateks Yaroslav Petrov, Pärt Laas, Randel Päästel, Aslanbeg Magomedkerimov ning Martin Padar, kes kuulus varem Eesti koondisesse ning kellel on täiskasvanute vanuseklassis ette näidata kuus tiitlivõistluste medalit.

Eesti Klubide Karikavõistlus on Eestis ainulaadne, kuna võisteldakse meeskondades ning igas võistkonnas peab olema esindatud iga kaalukategooria sportlane. "Pika traditsiooniga Eesti Klubide Karikavõistlus on judomaailma jaoks alati põnev ja emotsionaalne. Sel aastal jäi kahjuks osalejate arv varasemast tagasihoidlikumaks ning vigastuste tõttu jäid võistlusest välja ka Eesti koondise judokad, kuid siiski võistlus sai peetud ning pakkus osalejatele ja kaasaelajatele positiivseid sportlikke emotsioone," kommenteeris võistluse peasekretär Elis Põhjala Eesti Judoliidust.

Judo on iidne Jaapani võistluskunst ning täna on judo maailma levinuim kahevõitlusala, mida harrastab ligi 30 miljonit inimest. Alates 1964. aastast kuulub judo olümpiamängude programmi. Eesti judokatest on olümpial medalid võitnud Indrek Pertelson ja Aleksei Budõlin.