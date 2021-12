Carlsen võitis viienda MM-tiitli, vastane raputas tuhka pähe

«Olen sellega nüüd juba mõned korrad hakkama saanud, kuid see on jätkuvalt naljakas. Tunnen kergendust, et sellega hakkama sain ja on hea meel, et see läks natuke hõlpsamalt, kui eelmistel kordadel,» rääkis Carlsen pärast tiitli kaitsmist Norra rahvusringhäälingule (NRK).