Meeste ametlik treening pidanuks toimuma eile kell 11.45, kuid hüppetornist lubati alla vaid käputäis sportlasi, misjärel otsustas žürii treeningu peatada. Uuesti kogunes žürii kell 17, et arutada, kas reedel on üldse võimalik PCR-võistlus läbi viia.

Üks Otepää MK-etapi korraldajatest Rauno Loit avaldas pärast treeninghüpete tühistamist lootust, et PCR- ehk proovivõistlus peetakse reedel kindlasti ära. Seda kasvõi öösel. Olgu lisatud, et PCR-võistlus on vajalik, sest kui mingil põhjusel ei saa suusahüpete võistlusvooru pidada, pannakse stardirivi murdmaasõiduks paika just selle põhjal.