FIA tõmbas Verstappenile ja Hamiltonile päitsed pähe

Mõlema tiitlipretendendi katkestamine tähendaks, et MM-tiitel kuuluks Verstappenile, sest kuigi sõitjatel on enne viimast etappi võrdne arv punkte, siis on hollandlasel rohkem võite. Nüüd aga tõmbas FIA meestele päitsed pähe – kui teineteist rajalt välja rammitakse, siis võidakse hakata maha arvestama juba eelmistelt etappidelt teenitud MM-punkte.

Võistluste juht Michael Masi otsis FIA spordikoodeksist välja just konkreetsed punktid, mis sätestavad, et erakorralistel juhtudel on võimalik sõitjalt ja tiimilt ära võtta punkte, mis nad on juba varem saanud.

Mercedese tiimipealik Toto Wolff teatas, et selline mehhanism on hea heidutus mõlemale osapoolele. Red Bulli boss Christian Horner kutsus otsuste tegemisel üles järjepidevusele.

«Arvestades, mida kõike me oleme viimastel võistlustel näinud, siis on hea, et Michael Masi ja FIA on meelde tuletanud, mille eest spordikoodeks seisab,» ütles Wolff, vahendas BBC.

Horner oli teisel arvamusel. «Ma saan aru, miks Toto ja Lewis on selle poolt, sest neil on vähem võite. Aga keegi ei lähe võistlema teadmisega, et põhjustab avarii. Selle üle on küll olnud palju spekulatsiooni, kuid meie eesmärk on võita rajal,» kinnitas Red Bulli tiimipealik.