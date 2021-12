Premier League'i uustulnuk püstitas ainulaadse rekordi

Seda tehes püstitas tänavu esimest aastat Premier League'is palliv Brentford aga vägagi ainulaadse rekordi. Nimelt on nad esimene klubi ajaloos, kelle esimesed kümme koduplatsil löödud väravat on kõik sepistatud erinevate meeste poolt. Lisaks Mbuemole ja Janssonile andsid sellesse rekordisse veel panuse Sergi Canós, Christian Nørgaard, Ethan Pinnock, Vitaly Janelt, Yoane Wissa, Zanka, Rico Henry ja Ivan Toney.

Siinkohal olgu siiski ära markeeritud, et tegemist pole mitte Inglismaa kõrgliiga vaid Premier League'i rekordiga, mille üle peetakse 1992. aastast eraldi arvestust.

Kaotusekibedust tundnud Watford on samal ajal liikumas aga oma ainulaadse rekordi suunas. Nimelt on nad koos eelmise hooaja lõpuga nüüd endale lasknud värava lüüa 26 järjestikuses kohtumises ning nad on Inglismaa nelja professionaalse liiga peale ainus klubi, kel pole õnnestunud tänavu enda väravat tabalukus hoida.