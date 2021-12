Kalle Rovanperä pidi enim arenenud sõitja hääletusel tunnistama Boliivia rallitalendi paremust

«See auhind on tunnustus kogu selle raske töö eest, mida me koos kaardilugeja Marcelo Der Ohannesianiga teeme. Lisaks poleks see kõik võimalik ilma Toksporti ja Škoda Motorsporti imelise toeta, kes on andnud mulle selle võimaluse palju testikilomeetreid vöö vahele saada,» lausus boliivlane.

«Iga kilomeeter on aidanud mul areneda ja ammutada kogemusi, see on miski, millest mul on eelmistel aastatel vajaka jäänud. Ma olen õnnelik ja tänulik, et mind valiti 2021. aasta enim arenenud sõitjaks. Kindlasti soovin tänada ka pere, sõpru ja sponsoreid, kes on mind toetanud hetkest, kui ma esimest korda kardirooli istusin,» jätkas Bulacia, kelle edu konkurentide ees oli hääletusel mäekõrgune.