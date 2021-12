Latvala vihjas, mis rallidel võiks Ogier'd järgmisel aastal näha

«See on tõesti nii,» tunnistas Fowler paralleeli kuuldes portaalile DirtFish. «Me oleme siiani saanud Elfyn Evansilt ja Kalle Rovanperält veidi kahetisi, kuid suuresti siiski positiivset tagasisidet, kuid nüüd tahame kõik teada, mida Seb arvab. Kuidas mina ennast tunnen? Ütlesin, et see on kombinatsioon ärevusest ja närvidest.»

«Meie jaoks on väga oluline tema (Ogier - toim.) autosse saada. Kui tuled lagedale uue masinaga, siis oled alati varvastel, kuniks esimesed korralikud sõidud jäävad selja taha. Sebastien on mõistagi meie tiimi kõige kogenum sõitja ja tema sisend on väga oluline,» jätkas Fowler.

Esialgu pidanuks Ogier Toyota uut neljarattalist katsetama juba eelmisel nädala, kuid Evansi avarii sundis meeskonna plaane ümber tegema. Testikilomeetrid on vajalikud sealjuures ka prantslase enda jaoks, sest kuigi ta ei tee järgmisel aastal kaasa täishooaega, kavatseb Ogier ennast siiski teatud etappidel proovile panna.

Üks nendest saab olema hooaja avaetapp Monte Carlos. Kuid edasised? «Me oleme seda temaga arutanud, kuid ma ei saa anda veel selget vastust,» hoidus tiimipealik Jari-Matti Latvala vastusest kõrvale. «Ma eeldan, et ta tahab osaleda rallidel, kus tal oleks võimalik enda stardipositsioonist teepuhastamisel kasu lõigata. Minu arvates oleksid näiteks Sardiinia ja Uus-Meremaa talle huvitavad.»

«Keegi pole tükk aega Uus-Meremaal käinud ja usun, et see saab olema huvitav. Ühtlasi olen päris kindel, et ta ei tahaks kihutada Eestis või Soomes. Aga see on ainult minu arvamus pärast lühikest diskussiooni temaga. Praegu tahab ta lihtsalt kihutamisest aja maha võtta ning asjade üle järele mõelda,» lausus Latvala, kuid vihjas ridade vahelt, et hooaja lõppakord Jaapanis võib Ogier jaoks mõneti kohustuslikuks muutuda.