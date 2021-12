Teist päeva järjest lisaajal kaotanud Eesti koondis lõpetas MMi kaheksanda kohaga

Eesti peatreeneri Risto Lalli kommentaar: «Meil oli lisaajal paar head võimalust. Ka enne lisaaega oli võimalik mäng ära otsustada. Eks midagi jäi ka väsimuse taha, sest seitse mängu kaheksa päeva jooksul on karm. Aga põhiline kaotuse põhjus on, et me pole harjunud nii tugevaid ja tasavägiseid kohtumisi mängima. Rasketel hetkedel on vastased meist kogenumad ning see otsustas nii eilse mängu Norraga kui ka tänase matši.