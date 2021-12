Uus ralliauto päästis Thierry Neuville'i elu

«Uus auto päästis meid ja turvaraam tegi oma tööd. Tänu sellele pääsesime sisuliselt vigastusteta. Ma arvan, et praegused autod on turvalisemad kui eales varem. Turvalisuse osas oleme selgelt sammu edasi astunud ning see on ainult positiivne.»

Täiesti vigastusteta siiski mehed ei pääsenud. Wydaeghe murdis rangluu ning peab mõnda aega autost eemal olema. Belgia ralliäss siiski kinnitas, et algavat hooaeg see ei sega, kuna taastumine peaks kestma jaanuari keskpaigani.

Kuigi mitmed rallimehed on hädas olnud uute ralliautodega, siis Neuville rahustas fänne. Need on küll raskemad ja kohmakamad hetkel, ent pole ka päris valmis. «Oleme alles neid arendamas. Piire kombates tulevad ette mitmed üllatused, aga see on osa arendusest. Tahame sõita piiril ja muuta auto nõnda konkurentsivõimelisemaks,» lõpetas Neuville.