Suri legendaarne neljakordne slämmivõitja

Seejuures sai Santana kurikuulsaks, kui tõdes, et Wimbledonis peetav muruturniir ei kõlba tennise mängimiseks. «Muru on ainult lehmadele,» lausus hispaanlane enne Wimbledonis triumfeerimist. Hiljem on sama väljendit kasutanud veel ka Ivan Lendl, Marat Safin, Marcelo Ríos, Arantxa Sánchez Vicario ja 1973. aastal Wimbledonis võidutsenud Jan Kodeš.