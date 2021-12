Lehis saatis olümpiavõitja, mitmekordse maailma- ja Euroopa meistri erru kaotusega

«Arvestades seda, et mu vehklemisvorm ei ole praegu nii hea, olen ma õnnelik, et ma üldse nii kaugele jõudsin,» ütles Lehis ERRile. «Pigem olen pärast olümpiat keskendunud treeningutele, kui sellele, et olla vormis. Ira näitas juba trennis, et tal on hea tunnetus ja jaanuari lõpus on see aeg, kus ma loodan, et olen jälle vormis.»