Heiki Nabi saatus selgub spordikohtus uue aasta alguses

Kahekordse maailmameistri ja olümpiamedalisti mured algasid tänavu jaanuaris, mil tema kehast leiti keelatud aine letrosooli jälgi. Nabi ja tema kaitsja Paul Keres vandusid, et test oli saastunud ning see polnud teadlik spordipettus. Sihtasutus Eesti Antidoping (EAD) distsiplinaarkomisjon määras vaatamata paljudele veenmiskatsetele tippmaadlejale kahe aasta pikkuse võistluskeelu.

Nabi leer kaebas otsuse edasi Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS). Septembri alguses jõudiski võrdselt kahe poole vahel jagatud esialgne vajalik menetluskulu – 42 000 Šveitsi franki (u 39 000 eurot) – Lausanne'i . Detsembriks on protsess lähenemas lõppfaasi.

Mõlemad osapooled on omapoolsed esialgsed ja hiljem ka täpsustavad argumendid esitanud. EAD juhatuse liige Henn Vallimäe ütles Postimehele, et istung toimub CASis jaanuari lõpus. Õhus on kaks varianti: füüsiline või virtuaalne kohtumine. Nabi leer taotlevat esimest võimalust.