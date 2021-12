Maailmameister Verstappen: tahan Red Bulliga sõita elu lõpuni

Napimast napimalt oma kaheksandast MM-tiitlist ilma jäänud Lewis Hamilton õnnitles Verstappenit, kuid tunnustas ka oma meesonda. «Suured õnnesoovid Maxile ja tema tiimile. Me tegime tänavu suurepärast tööd. See oli kõige raskem hooaeg, andsime endast kõik. Me ei andnud kordagi alla, see oli kõige tähtsam.»