Red Bull ootas viimastel ringidel imet, kuid ei uskunud, et nende päästeingliks saab Williamsi sõitja

Vaid kümme ringi enne võistluse lõppu rääkis Horner Sky Sportsile, et Mercedese hoog on täna liiga hea. «Meil on viimasel kümnel ringil vaja imet, et midagi muuta. Max annab endast kõik, aga kell tiksub halastamatult,» ütles Horner, kuid ilmselt ei teadnud britt, et selleks imeks saab olema Nicholas Latifi.

«Nicholas Latifi, aitäh selle turvaauto eest,» ütles Horner Sky Sportsile. «Me karjusime Masile (võistluste juht Michale Masi – toim.), et laske neil võistelda! See tiitel otsustati viimasel ringil. Siis kõik oli Maxi õlul, et see ära teha.»

Verstappeni tiitlilootused näisid kustunud, kuid Latifi väljasõit äratas selle elule. Tegelikult algas kõik taktikamängust: Mercedes otsustas turvaauto tulles Hamiltonil rehve mitte vahetada, Red Bull kutsus Verstappeni aga kohe boksi. Nii sai hollandlane viimasteks ringideks värsked rehvid.

Red Bull ja Mercedes proovisid võistluste juhti veenda, et ta langetaks otsuse, mis oleks neile kasulik. Red Bull nõudis, et turvaautost peavad mööduma ringiga maha jäänud autod, et Verstappen pääseks Hamiltoni selja taha. Mercedes ütles, et mahajääjad võiksid jääda Hamiltoni ja Verstappeni vahele. Lõpuks otsustas Masi reegleid järgides, et aeglasemad sõitjad peavad liidrist mööduma.