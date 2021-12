Maailmameistriks kroonitud Verstappen alistas rekordi, mida varem hoidsid Schumacher, Vettel ja Hamilton

Nimelt olid just need kolm sõitjat enne tänast kogunud hooaja jooksul enim poodiumikohte (17), kuid võimsa sooritusega Abu Dhabis noppis Verstappen oma hooaja 18. poodiumikoha ja sellega tõusis ainsana rekordit hoidma.

Mõistagi on Verstappeni puhul tegu ka esimese hollandlasega, kes on F1-sarja maailmameistriks kroonitud.

Kuigi pikalt arvati, et just temast võiks saada läbi aegade noorim F1-sarja maailmameister, siis seda ta ikka ei suutnud korda saata, kuid 24 aastaselt ja 73 päeva vanuselt tiitli võitnud hollandlane on selles arvestuses ikkagi neljas. Tema ette jäävad Vettel (23 aastat ja 134 päeva), Hamilton (23 aastat ja 300 päeva) ning Fernando Alonso (24 aastat ja 59 päeva).