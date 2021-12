Red Bull kingib väljasõiduga Verstappeni MM-tiitlile aluse pannud Latifile eluaegse energiajookide varu

«Latifit ootab nüüd kindlasti ees eluaegne varu Red Bulli. Me vajasime viimasel kümnel ringil võidusõidujumalatelt abi. Aitäh sulle, Nicholas Latifi, selle turvaauto eest,» vahendab Sky Sports britist šefi sõnu.

Verstappeni ja Lewis Hamiltoni tiitliheitlus leidis oma lõpplahenduse Abu Dhabi GP viimastel ringidel. Kui pikalt näis, et britt on kihutamas oma kaheksanda MM-tiitli suunas, siis viis ringi enne lõppu kutsuti Williamsi sõitja Nicholas Latifi väljasõidu pärast rajale turvaauto, mis sõitjaterivi kokku tõmbas.

Red Bull reageeris sellele kiirest, kutsudes Verstappeni boksi. Samamoodi soovis talitada ka Hamilton, kuid Mercedes leidis, et see pole vajalik. Kahe kange vahele jäid esialgu viis ringiga mahajääjat, kuid ühel hetkel võtsid võistluste korraldajad vastu otsuse, et jalgujääjad võivad ringi tagasi võtta. Nõnda kerkiski Verstappen viimaseks ringiks, kui turvaauto rajalt naasis, Hamiltoni selja taha ning möödus värskete rehvide toel ka britist.