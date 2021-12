Red Bulli ninamees Helmut Marko: Merecedes ei oska kaotada

Max Verstappeni (Red Bull) ja Lewis Hamiltoni (Mercedes) tiitliheitlus leidis oma lõpplahenduse Abu Dhabi GP viimastel ringidel. Kui pikalt näis, et britt on kihutamas oma kaheksanda MM-tiitli suunas, siis viis ringi enne lõppu kutsuti Williamsi sõitja Nicholas Latifi väljasõidu pärast rajale turvaauto, mis sõitjaterivi kokku tõmbas.

Red Bull reageeris sellele kiiresti, kutsudes Verstappeni boksi. Samamoodi soovis talitada ka Hamilton, kuid Mercedes leidis, et see pole vajalik. Kahe kange vahele jäi esialgu viis ringiga mahajääjat, kuid ühel hetkel võtsid võistluste korraldajad vastu otsuse, et jalgujääjad võivad ringi tagasi võtta. Nõnda kerkiski Verstappen viimaseks ringiks, kui turvaauto rajalt naasis, Hamiltoni selja taha ning möödus värskete rehvide toel ka britist.

Pärast võistlust esitas Mercedese meeskond ka kaks protesti, kuid neid ei rahuldatud. Selle peale andis tiim ainult teada, et neil on kavas kohtunike otsuseid veelgi edasi kaevata. Just see käitumine oli see, mis Helmut Markot ärritas.

«See pole MM-tiitli otsustanud lahingule kohane. Minu arvates ütleb see väga palju nende mentaliteedi kohta. Nad on kehvad kaotajad. See ongi nende suhtumine ning olnud selline terve hooaja,» vahendab RacingNews365 meeskonna niiditõmbaja sõnu. «Meid see aga ei huvita, sest meie oleme siinkohal moraalsed tšempionid.»