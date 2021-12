Euroliiga meister Anadolu Efes viskas Türgi liigas varumeestega mängides 140 punkti

Ajaloolise tõe huvides tuleb märkida, et rahalistel põhjustel jätkab Afyon ainult noormängijatega.

Tosina vooru järel on Türgi liiga liider teine Istanbuli suurklubi Fenerbahce 11 võiduga. Efes on 10 võiduga teine. Afyon on saanud 3 võitu, aga (palju) lisa sellele ilmselt enam ei tule.