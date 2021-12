Kamraadi vigastus andis koondise kaptenile võimaluse rünnakul lustida

Johannson: pühkisin rünnakumängult tolmu

«Meie vorm ja mängupilt on viimase kuu ajaga selgelt paranenud, mis kajastub ka tulemustes. Suvel tehti meeskonnas palju muudatusi – uus treener, mitu uut pallurit ning praeguseks on ka kokkumäng juba kinnistunud. Uued mängijad on kvaliteetsed ja nii on meil rohkem häid vahetusi,» selgitas 11. hooaega Rumeenias palliv mees.