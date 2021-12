Levandi kiikab optimistlikult olümpia suunas: Ilves saab norrakatelt õppida, kuidas pingetega toime tulla

«See spordipinge, mida ühiskond või ajakirjandus [potentsiaaliselt hea olümpiatulemusega] peale paneb on spordi üks osa. Kas kannatad selle välja või mitte, aga see peab olema,» leidis Levandi.

«Hea pool on aga see, et Kristjan saab olla norrakatega koos. See katel, kus tema keeb, on väga suur ja ta õpib norrakate käest ka seda, kuidas pingetega toime tulla,» sõnas omaaegne tippatleet.

Ka Ilves ise leidis Otepää MK-etapi eel, et tema hooaja esimesed stardid on olümpiat silmas pidades olnud positiivsed. «Ma ise ei tunneta, et ma oleksin supervormis, aga järelikult oleme novembri alguses seda vormikõverat timminud nii, et kõik näitajad peavad ja see töötab. Samuti mul ei ole veel seda väga head päeva veel olnud, mis on ka olümpiale mõeldes väga hea märk,» lausus Ilves, kelle senine parim tulemus olümpialt pärineb 2018. aasta Pyeongchangi mängudelt, kui ta oli normaalmäel 16.