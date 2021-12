Päev kujunes meelejäävaks ja sisukaks. Välja toodi suured plakatid, mis rõhutasid lihtsas emakeeles, et Kääriku on puutumatu nüüd ja edaspidi. Kohal oli ETV, olid teised meediakanalid. Kuid mõni osaleja sai ka telefonikõnesid kõrgetelt võimukandjatelt, kes soovitasid meeleavaldust mitte korraldada.

Läbi läks ka ülikooli juhtkonna soov meeleavaldus kiiresti ära peita. Selleks kutsuti kõik siseruumidesse just nagu koosolekule, mis aga kujunes lihtsalt ülikooli toonase kantsleri Andres Liinati sooloesinemiseks, et miks ikka Kääriku tükeldamine on kasulik.