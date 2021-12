Ronaldo ja Messi duell jääb esialgu ära, sest UEFA tegi loosimisel vea

Nimelt unustati Manchester Unitedi pall panna loosikaussi, kui selgitati välja Madridi Atletico vastast. UEFA tegi vea, kui otsustati, et Manchester United saab kohtuda Hispaania klubi Villarealiga, kellega oldi vastamisi ka alagrupis.

Hetkel, mil see viga avastati, siis otsustati, et järgmise mitte asetatud vastase loosimisel ei asetata kaussi Manchester Unitedi pall. See aga oli täielik viga ning seetõttu tuli loosimistulemused tühistada.