Anett Kontaveit kohtub Prantsusmaal näidisturniiril maailma 474. reketiga

Kahe tennisehooaja vahel on Prantsusmaal toimuvale de Caeni tenniseturniirile saanud kutse neli naismängijat. Kõrgeima WTA reitinguga Anett Kontaveit (WTA 7.) on kahtlemata selle miniturniiri favoriit.

Väga suure tõenäosusega näeb finaalis just Kontaveiti ja Cornet lahingut. Varasemalt on nad läinud vastamisi kolmel korral. Cornet on võitnud kaks, Kontaveit ühe omavahelise matši, ent just viimane lahing kuulus Eesti esireketile.