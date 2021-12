MK-etapil taas kõrgesse mängu sekkunud Marten Liiv: tahan EMilt medalit!

«Kõik hollandlased on alati ohtlikud. MK-etapid näitasid, et vahed on väikesed ning hea päeval olen kindlasti võimeline EMil medalit ründama!» ütles Liiv.

1500 meetris viimasena olümpiale?

Kõige närvekõditavam oli nädalavahetuse eel nn Ants Antsoni ala, 1500 meetriga seonduv. Kui juba olümpiale minna, siis võtta sellest maksimum, ning Marten Liiv üritas ka sel distantsil saada olümpiakohta. Praegu tundub, et kui sakslased just oma kodumaiseid reegleid muutma ei hakka, on see koht käes.

Nimelt läbis Liiv Calgarys selle distantsi Eesti rekordit tähistava 1.46,11ga. «Praeguste arvutuste kohaselt olen viimane, 30. uisutaja, kes olümpial starti pääseb,» muheles ta. «Täpsemalt olen hetkel küll varunimekirjas teisel kohal, kuid minu teada jääb ettepoole kaks sakslast, keda mängudele ei lubata. Nimelt peavad Saksamaa uisutajad oma maa reeglite järgi kuuluma olümpial startimiseks A-gruppi, nood kaks meest seda aga pole. Treener ütles mulle, et nende arvutuste kohaselt peaksin saama Pekingis selgi alal startida.»

Liiv kinnitas, et kui miski siiski muutub ja ta saab Pekingis osaleda ainult kahel sprindidistantsil, ei tähenda see talle mingit tragöödiat. Ta märkis, et kõik treeningud on üles ehitatud 1000 m distantsil edu saavutamisele. 500 m jääb kõrvalalaks, 1500 m veelgi enam.

500 meetri jaoks pole tal praegu olemas maailma tipptasemeks vajaminevat stardikiirust, kuid poole pikema maa jaoks on see piisav. Liiv märkis, et Calgarys jäi ta 1500 meetris rahule ainult stardi ja esimese 300 meetriga, pärast seda ei leidnud aga sobivat rütmi. Ent ta pole seda ala ka sisuliselt üldse harjutanud.