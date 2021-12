Manchester Unitedis puhkes koroonakolle

United teatas, et nende treeningkompleks Carringtonil on suletud järgmiseks 24 tunniks. Nimelt puhkes seal eile koroonakolle ning täna saatsid mitmed töötajad positiivsed vastused, mida andsid nende koroonaviiruse kordustestid.

Sestap ongi kahtluse all homne Inglismaa kõrgliiga kohtumine Unitedi ja Brentfordi vahel. «Positiivsed koroonaproovid andnud inimesed on teistest isoleeritud. Nüüd oleme arutamas Ingismaa kõrgliiga ametnikega, kas oleks mõistlik üldse homme jalgpallimurule tulla. Peame arvestama kõiki riske ja ohtusid. Meeskond on juba teel Londoni poole, ent hetkel pole mängu toimumine kuigi kindel,» seisis Manchester Unitedi teadaandes.

Tegelikult on teada, et Unitedi juures pole just liiga palju koroonaviirusega nakatunuid inimesi. Sestap pole liiga tõenäoline, et Unitedi kohtumine võiks edasilükkuda.