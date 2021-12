Argentina jalgpallitäht rööviti sularahast ja käekelladest paljaks

Kuigi röövi ajal viibisid kodus ka Otamendi abikaasa koos kahe lapsega, siis õnneks keegi vigastada ei saanud. Jalgpalluril tuli ainult tõdeda, et ta oli saanud materiaalset kahju.

«Jalgpalluri ja tema perekonnaga on kõik korras ja nad on terved. Mõistagi on nad endiselt šokeeritud, mis nendega juhtus,» seisab Benfica teadaandes.