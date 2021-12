MM-tiitlist unistav Breen: M-Spordis on kõik väga loomulik

On üsna haruldane, et autoralli MM-sarjas kihutav sõidumees leiab oluliselt rohkem positiivseid nüansse MM-etapidest eemale jäämisest kui reaalselt sõitmisest. Just selline on seis Breenil, kes jäi kõrvale nii Kataloonia kui ka Monza MM-rallilt.

Breen võistles viimati Soome MM-rallil ning pärast seda lahkus ta Hyundai rallimeeskonnast. Ta liitus kiiresti M-Spordiga ning alustas ettevalmistust uueks hooajaks. Tema eesmärk oli võimalikult palju testida Ford Puma Rally1-autot. Eriti arvestades fakti, et tegemist on täiesti uute masinatega ning iga autos veedetud minut on ülioluline.