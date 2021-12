Jüri Vips (paremal) Abu Dhabis toimunud F1 testipäeval. Kui F1 bossid otsustavad reegleid muuta, siis on eestlasel hoia positsioon, et pääseda 2022. aastal rajale ka F1 etappide vabatreeningutel. FOTO: James Gasperotti/ZUMA Press Wire/Scanpix

Vormel 2 hooaja kuuendana lõpetanud Jüri Vips jätkab suure tõenäosusega samas sarjas ka järgmisel aastal. Lõppenud hooaeg läks aia taha, kuid kõik märgid näitavad, et ka suursponsor Red Bull hoiab eestlast ka järgmisel aastal oma juunioritiimis. Lisaks on Vipsil teoreetiliselt hea võimalus pääseda F1 etappidel Red Bulli vormeli rooli, sest plaanis on reeglimuudatus, mis annaks noorsõitjatele rohkem rajaaega.