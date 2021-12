Jutt käib Adamost? Solberg meenutas, kuidas Hyundai boss ta pojaga ebasobivalt ümber käis

«Team Solberg» on seriaal, kus jälgitakse Oliver Solbergi pürgimist autoralli MM-sarja tippu. 2020. aastal esimese hooajaga välja tulnud Norra teleseriaal laseb peagi välja enda teise hooaja.

Kõige põnevamad sündmused peaksid arenema Keenia MM-rallil, kus üks Hyundai juhtidest andeka rallimehega ebasobivalt käitus. «Kõik algas tõesti Keeniast, kus asjad läksid valesti. Oliver tegi avarii ning ülemus oli endast väljas. Ta viskas telefoni vastu maad ning sõnas irooniliselt: «Oleme siin, et noortele võimalust anda.» Ütlesin ausalt, et nii ei tohiks edasi suhelda,» lausus Oliveri maailmameistrist isa Petter Solberg.

«Pärast väljasõitu käis Oliver meeskonna koosolekul ning ta naasis sealt täiesti kohkunult. Vaatasin hiljem seda filmikaadritest järgi ning see pole normaalne. Olen kogenud väga paljut enda rallikarjääri jooksul, ent see on järgmine tase,» jätkas Solberg Norra väljaandele Dagbladet.