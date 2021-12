Tartu korvpalli ootavad helged ajad

«Kõikides poiste vanustes karikafinaali koht näitab seda, et oleme Eestis number üks noorte korvpalliklubi. Meil on korvpallikoolis palju lapsi ning oleme suutnud head treenerid ja Eesti ühe parima treeningkeskuse enda kasuks pöörata,» põhjendas TÜ korvpallikooli spordijuht Esko Tõnisson. «Hea mäng enne jõule näitab, et ajame õiget asja ja oleme noorte korvpallis õigel teel, et kasvatada järelkasvu esindusmeeskonnale ja Eesti koondistele. Tulge kindlasti noortele kohapeale kaasa elama,» lisas Tõnisson.