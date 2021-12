F1-sarja dramaatiline lõppvaatus sunnib FIAt muutustele

Talle avaldasid enne otsust tugevat survet mõlema meeskonna tiimijuhid. Mercedese boss Toto Wolff nõudis, et kehtima jääks eelviimasel ringil olnud paremusjärjestus, Red Bulli pealik Christian Horner soovis, et mõlemad mehed saaksid viimasel ringil võidu sõita.

Nüüd tunnistas F1-sarja mootorispordiosakonna tegevjuht Ross Brawn, et sellist võimalust tiimijuhtidel järgmisel aastal enam ei ole. «See ei ole aktsepteeritav, et tiimijuhid saavad Michael Masit niimoodi surve alla panna. Toto Wolff ei saa nõuda, et turvaautot rajale ei lastaks ja Christian Horner ei saa nõuda, et ringiga mahajääjad mööda lastaks. Need asjad on võistluste direktori otsustada ja järgmisel aastal tiimijuhid enam temaga otse rääkida ei saa,» tunnistas Brawn Auto Motor und Sportile antud intervjuus.