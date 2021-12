Briti leht: Abu Dhabis skandaalse otsuse teinud F1-sarja võistluste juht võib peagi hundipassi saada

Kuigi Mercedes protesteeris võistluse järel, et tegu oli ebaseadusliku otsusega, siis see lükati kohtunike poolt tagasi. Ometi pole veel saaga läbi, sest Mercedes plaanib seda otsust apelleerida.

Briti ajaleht The Sund kirjutab allikatele tuginedes, et nüüd on Masi töökoht ohus. 17. detsembril leiavad aset FIA presidendi valimised ja väidetavalt avaldatakse mõlemale kandidaadile (Mohammed bin Sulayem ja Graham Stoker) survet, et ühena esimestest otsustest antaks Masile hundipass.