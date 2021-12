Carlsen tunnistas, et ei pruugi enam MM-tiitlit kaitsta

Tänavu alistas Carlsen tiitlimatšis kindlalt venelase Jan Nepomnjaštši. Võidunumbriteks jäid 7,5:3,5. Ometi võib jääda see viimaseks korraks, kui ta oma tiitlit kaitsta soovib.

«Need, kes ootavad mind võistlema järgmisel MMil, peavad väga tõenäoliselt pettuma. Enamik aastast on minu jaoks olnud selge, et see finaal peaks jääma viimaseks. Positiivne ei kaalunud enam negatiivset üle,» rääkis Carlsen.