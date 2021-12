Ainult Zlatan: Rootsi vutiäss tegi eravisiidi paavsti juurde

Paavst on varasemalt samuti sportlasi võõrustanud, ent tavaliselt tullakse külla terve võistkonnaga. Samuti on enamasti tegemist ikkagi ametlike visiitidega, mida raporteerib ka Vatikan. Sedapuhku oli Zlatan Ibrahimovic paavstil külas mitteametlikul eravisiidil.

Paavst Franciscus on olnud omal ajal suur jalgpallisõber. Ta oli Argentina klubi San Lorenzo poolehoidja, ent pole nende tegemistega enam kursis. On ju teada, et Franciscus pole alates 1990. aastast telerit vaadanud.