Max Verstappen võttis vastu haruldaseks muutunud otsuse: saan seda võib-olla ainult korra elus teha

Verstappen on kogu F1 karjääri kasutanud numbrit 33, et järgmisel aastal asendab ta selle number ühega. Reeglid näevad ette, et seda numbrit võib kasutada ainult valitsev maailmameister ning sestap ongi Verstappenil see võimalus olemas.

Kui 2014. aastal teatas F1, et sõitjatel on võimalik valida endale sobiv number, siis on ainult korra valitsev maailmameister kasutanud võimalust number ühe all kihutada. Seda tegi kohe 2014. aastal Sebastian Vettel, kes toona Red Bulli ridades võistles.

Pärast seda on olnud võimalus maailmameistrile omandatud numbrit kasutada ainult Lewis Hamiltonil, kes pole seda aga kasutanud. 2017. aastal olnuks säärane võimalus Nico Rosbergil, aga sakslane mäletatavasti lõpetas karjääri kohe pärast maailmameistriks tulekut.