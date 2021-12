MM-tiitlita jäänud Hamilton löödi kodumaal rüütliks

Hamiltoni jaoks oli see palsam möödunud nädalavahetusele, kus ta jäi napilt ilma kaheksandast MM-tiitlist. Ta löödi rüütliks Inglismaal Windsori lossis, kus tseremooniat viis läbi prints Charles.

See on teine aunimetus, mille Lewis Hamilton enda karjääri jooksul on teeninud. Pärast esimest MM-tiitlit 2008. aastal omistati talle Briti impeeriumi ordu medal (MBE).