Vallaline maailmameister Carlsen: ma ei salli, kui neiud räägivad, kuidas nad lapsena vanaisaga malet mängisid

Tänavuse aasta 1. jaanuaril andis norralane küll Instagramis avalikult teada, et on suvest saati olnud suhtes Elisabet Lorentzen Djønnega, kuid mõned kuud hiljem see kooselu lõppes. Pärast seda ongi Carlsen vallaline olnud.

«Jäime ilusasti sõpradeks,» oli maleässa lühikommentaar sel teemal. Üldiselt väldibki norralane eraelust rääkimist, kuid aastate jooksul on ta siiski poetanud mõned tsitaadid, mille põhjal võiks potentsiaalne kaasa ennast ära tunda.

Näiteks on Carlseni jaoks iseenesest mõistetav, et tütarlapsel võiks olla elementaarsed maleteadmised. Küll ei tähenda, et see peaks olema ka pick-up line ehk lause, millega teda võluda.